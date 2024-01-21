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«Всегда мечтал играть в клубе РПЛ». Царукян — о переходе в «Пари НН»

«Всегда мечтал играть в клубе РПЛ». Царукян — о переходе в «Пари НН»
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Полузащитник Валерий Царукян прокомментировал переход в «Пари Нижний Новгород».

«Очень рад, что присоединился к своему новому коллективу. Эмоции только позитивные. Всегда мечтал играть в клубе РПЛ, и вот мечты стали реальностью. С нетерпением жду начало второй части сезона. Буду стараться приносить пользу команде и помогать ей в решении задач, поставленных на сезон. Верю в то, что всё у нас получится!» — приводит слова Царукяна пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

Предыдущим клубом Валерия Царукяна была владикавказская «Алания». В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 22-летний футболист провёл 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Юрана набрала 24 очка за 18 матчей.

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