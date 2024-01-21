На следующей неделе Моуринью проведёт переговоры с президентом «Наполи»

60-летний специалист Жозе Моуринью на следующей неделе проведёт встречу с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, на которой они обсудят возможное назначение португальца на пост нового главного тренера неаполитанского клуба. Об этом сообщает The Sunday Times.

По информации источника, Моуринью не намерен покидать Европу, несмотря на заинтересованность к нему со стороны саудовского «Аль-Шабаба». Подчёркивается, что в ближайшие дни он посетит несколько матчей чемпионата Италии для того, чтобы публично продемонстрировать своё желание остаться работать именно в Серии А.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что агент португальского тренера Жорже Мендеш уже инициировал переговорный процесс с «Наполи».

Моуринью был уволен с поста главного тренера «Ромы» во вторник, 16 января.