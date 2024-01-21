Хет-трик сестры Риса Джеймса помог женскому «Челси» обыграть «Манчестер Юнайтед»

Завершился матч 11-го тура женской Суперлиги Англии, в котором встречались «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по московскому времени. Футболистки «Челси» добыли комфортную победу — 3:1.

Лондонская команда уверенно начала встречу и повела со счётом 2:0 уже к 23-й минуте. Дубль на свой счёт записала атакующая футболистка Лорен Джеймс. Однако ещё до перерыва манкунианкам удалось отыграть один мяч — на 43-й минуте отличилась Хейли Лэдд. После этого командам долго не удавалось поразить ворота друг друга, пока на 85-й минуте Джеймс не оформила хет-трик. Матч так и завершился — победа «Челси» со счётом 3:1.

На данный момент «Челси» лидирует в Суперлиге Англии. Лондонская команда набрала 28 очков после 11 туров. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, занимает четвёртое место, имея в активе 18 очков.

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