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Женская «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, забив семь безответных мячей «Леванте»

Женская «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, забив семь безответных мячей «Леванте»
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Завершился финальный матч женского Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Леванте». Каталонская команда одержала разгромную победу со счётом 7:0.

Первый мяч был забит на 12-й минуте, когда полузащитница Сальма Паральюэло открыла счёт и вывела «Барселону» вперёд. На 24-й минуте Кэролайн Грэм Хансен увеличила преимущество каталонской команды. Спустя лишь две минуты защитница Она Батлье довела счёт до разгромного.

До конца первого тайма Паральюэло и Хансен успели оформить по дублю. Во втором тайме «Барселона» забила ещё два безответных мяча. Хансен оформила хет-трик, ещё один гол на счету обладательницы «Золотого мяча» Айтаны Бонмати.

Напомним, в полуфинале турнира «Барселона» разгромила мадридский «Реал» со счётом 4:0. «Леванте» обыграл «Атлетико» после дополнительного времени — 3:1.

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