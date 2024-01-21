Сборная Марокко не смогла переиграть ДР Конго в матче Кубка Африки

Завершился матч второго тура группы F на Кубке африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Марокко играла с национальной командой ДР Конго на стадионе «Лоран Поку» в Сан-Педро (Кот-д'Ивуар). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с кенийцем Петером Ваверу. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Команды не смогли выявить победителя — 1:1.

Марокканцы вышли вперёд уже на шестой минуте. Голом отметился фланговый защитник Ашраф Хакими. После этого командам не удавалось поразить ворота долгое время. На 76-й минуте ДР Конго восстановило равенство в счёте благодаря голу форварда Силаса. Матч так и завершился — 1:1.

В играх 1-го тура в группе F марокканцы одержали разгромную победу над Танзанией (3:0), а ДР Конго сыграло вничью с Замбией (1:1).

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.