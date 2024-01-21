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Сборная Марокко не смогла переиграть ДР Конго в матче Кубка Африки

Сборная Марокко не смогла переиграть ДР Конго в матче Кубка Африки
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Завершился матч второго тура группы F на Кубке африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Марокко играла с национальной командой ДР Конго на стадионе «Лоран Поку» в Сан-Педро (Кот-д'Ивуар). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с кенийцем Петером Ваверу. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Команды не смогли выявить победителя — 1:1.

Марокканцы вышли вперёд уже на шестой минуте. Голом отметился фланговый защитник Ашраф Хакими. После этого командам не удавалось поразить ворота долгое время. На 76-й минуте ДР Конго восстановило равенство в счёте благодаря голу форварда Силаса. Матч так и завершился — 1:1.

В играх 1-го тура в группе F марокканцы одержали разгромную победу над Танзанией (3:0), а ДР Конго сыграло вничью с Замбией (1:1).

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Хакими – 6'     1:1 Катомпа Мвумпа – 76'    
Турнирная сетка Кубка Африки - 2024
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