Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч 1/16 Кубка Франции с «Шатору»

Сегодня, 21 января, в матче 1/16 финала Кубка Франции встретятся «Шатору» и «Гавр». Команды будут играть на стадионе «Гастон Пети» в Шатору (Франция). Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Шатору»: Когнард, Гиёт, Пирес, Мбенге, Менди, Н'Джике, Силва, Дутерте, Дюрбант, Милле, Номель.

«Гавр»: Горжлен, Эль-Хаджам, Кинкуэ, Льорис, Джуджу, Кузяев, Него, Таргаллин, Кечта, Грансир, Нгура.

Ранее в 1/32 финала «Гавр» прошёл «Кан», обыграв со счётом 2:1, где победным мячом отметился Далер Кузяев. «Шатору» в прошлой стадии Кубка Франции обыграл «Ле-Эрбье» (2:2 и 4:3 по серии пенальти).