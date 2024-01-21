Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч 1/16 Кубка Франции с «Шатору»
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Сегодня, 21 января, в матче 1/16 финала Кубка Франции встретятся «Шатору» и «Гавр». Команды будут играть на стадионе «Гастон Пети» в Шатору (Франция). Матч начнётся в 19:30 по московскому времени.
Кубок Франции . 1/16 финала
21 января 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Шатору
Шатору
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовые составы:
«Шатору»: Когнард, Гиёт, Пирес, Мбенге, Менди, Н'Джике, Силва, Дутерте, Дюрбант, Милле, Номель.
«Гавр»: Горжлен, Эль-Хаджам, Кинкуэ, Льорис, Джуджу, Кузяев, Него, Таргаллин, Кечта, Грансир, Нгура.
Ранее в 1/32 финала «Гавр» прошёл «Кан», обыграв со счётом 2:1, где победным мячом отметился Далер Кузяев. «Шатору» в прошлой стадии Кубка Франции обыграл «Ле-Эрбье» (2:2 и 4:3 по серии пенальти).
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