«Реал» — «Альмерия»: Беллингем отыграл один мяч, реализовав пенальти

Сегодня, 21 января, проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Альмерией». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В самом начале встречи, на 1-й минуте, Ларжи Рамазани открыл счёт в матче, выведя «Альмерию» вперёд. В конце первого тайма, на 44-й минуте, Эдгар Гонсалес удвоил преимущество гостей. Во втором тайме, на 56-й минуте в ворота «Альмерии» назначили пенальти. Джуд Беллингем реализовал 11-метровый удар, отыграв один мяч — 2:1.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Последний раз команды встречались во 2-м туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Реал» одержал победу в гостях со счётом 3:1.

В данный момент мадридская команда находится на второй строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 48 очков за 19 проведённых матчей. «Альмерия» располагается на последней, 20-й позиции с шестью очками после 20 встреч.