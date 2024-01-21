Тухель: мы должны спрашивать с игроков, это было заслуженное поражение «Вердеру»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (0:1).

«Я больше не хочу говорить, что мы хорошо тренируемся, потому что нам больше никто не верит. Мы должны спрашивать с игроков. Сегодня мы играли непоследовательно. Это было заслуженное поражение», — приводит слова Тухеля DAZN.

Напомним, единственный мяч в этой игре на 59-й минуте забил Митчелл-Элия Вайзер после передачи Марко Фриделя.

На данный момент после 17 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 41 очком. «Вердер» находится на 12-й строчке с 20 очками. Лидером чемпионата является «Байер» из Леверкузена, у которого 48 очков.