«ЦСКА больше всех среди топ-клубов нуждается в трансферах». Хомуха — о проблемах клуба

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о проблемах армейцев в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, в частности о недостаточной активности клуба на трансферном рынке.

«На сегодняшний день ЦСКА больше всех среди топ-клубов нуждается в трансферах. Тем более мы видим насколько активны «Зенит» и «Краснодар», футболисты приобретаются, состав усиливается. Это команды, которые действительно ставят себе самые высокие задачи. У ЦСКА же пока с этим делом не всё получается. Сейчас ещё начинают ходить разговоры, что часть футболистов, которая получает меньше игрового времени, хочет покинуть команду. Сложная ситуация намечается у армейцев», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Напомним, в данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр. Санкт-петербургский «Зенит» же занимает второе место, у команды Сергея Семака 36 очков за 18 матчей чемпионата.