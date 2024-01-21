«Нужно вырасти ментально». Бобёр — об ожиданиях от «Крыльев Советов» в РПЛ

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр рассказал, что ожидает от самарского клуба во второй (весенней) части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Жду от «Крыльев Советов» больше стабильности в весенней части чемпионата, а также хотелось бы закрепить ту игру, которая в начале чемпионата приносила команде результат.

Чтобы повысить шансы на максимально высокие места по итогам чемпионата, команде нужно вырасти ментально. Для «Крыльев» место в пятёрке-шестерке по итогам чемпионата будет очень хорошим результатом», — сказал Бобёр Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 18 матчах. Лидирует «Краснодар» — «быки» набрали 38 очков за аналогичное количество игр. На втором месте располагается «Зенит», в активе которого 36 очков за 18 встреч. Замыкает тройку московское «Динамо» — 32 очка за 18 игр.