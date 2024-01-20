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Игрок «Крыльев Советов» Бобёр получил перелом ключицы во время тренировки

Игрок «Крыльев Советов» Бобёр получил перелом ключицы во время тренировки
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18-летний полузащитник самарских «Крыльев Советов» Иван Бобёр получил перелом ключицы во время тренировки и был госпитализирован.

«Сегодня футболист был успешно прооперирован в Анталии. Завтра его выпишут, после чего он вернётся в расположение команды. Ваня, здоровья! Ждём возвращения!», — сообщает пресс-служба клуба.

Бобёр является воспитанником самарцев, а также московского «Чертаново». В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей в МФЛ за молодёжную команду «Крыльев Советов», где отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. При этом Иван провёл три матча за основную команду в Фонбет Кубке России, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле 71 минуту.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ «Крылья Советов» находятся на шестом месте с 29 очками.

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