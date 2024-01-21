«Бетис» — «Барселона»: Иско поразил ворота каталонцев

В эти минуты проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной». Команды играют на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 21-й минуте «Барселона» открыла счёт в матче. Голом отметился форвард каталонцев Ферран Торрес. На 48-й минуте испанцу удалось оформить дубль. Однако уже спустя восемь минут «Бетис» отыграл один мяч усилиями Иско — 2:1 в пользу сине-гранатовых.

Последний раз сегодняшние соперники встречались в 5-м туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Барселона» в родных стенах разгромила соперника со счётом 5:0.

В данный момент «Барселона» находится на четвёртой строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 41 очко в 19 проведённых матчах. «Бетис», в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 20 встреч.