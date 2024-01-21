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«Бетис» — «Барселона»: хозяева сравняли счёт на 61-й минуте, Иско оформил дубль

«Бетис» — «Барселона»: хозяева сравняли счёт на 61-й минуте, Иско оформил дубль
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В эти минуты проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной». Команды играют на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
2-й тайм
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 21'     0:2 Ф. Торрес – 48'     1:2 Иско – 56'     2:2 Иско – 59'     2:3 Феликс – 90'     2:4 Ф. Торрес – 90+2'    

На 21-й минуте «Барселона» открыла счёт в матче. Голом отметился форвард каталонцев Ферран Торрес. На 48-й минуте испанцу удалось оформить дубль. Однако уже спустя восемь минут «Бетис» отыграл один мяч усилиями Иско. На 61-й минуте хавбек «бело-зелёных» оформил дубль. На табло ничья — 2:2.

Последний раз сегодняшние соперники встречались в 5-м туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Барселона» в родных стенах разгромила соперника со счётом 5:0.

В данный момент «Барселона» находится на четвёртой строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 41 очко в 19 проведённых матчах. «Бетис», в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 20 встреч.

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