Сборная Кыргызстана вдевятером проиграла Саудовской Аравии в Кубке Азии

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Сегодня, 21 января, в рамках матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии встречались сборные Кыргызстана и Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу саудитов.

На девятой минуте Айзар Акматов получил красную карточку и покинул поле. Уже на 35-й минуте Мохаммед Канно вывел национальную команду Саудовской Аравии вперёд. На 52-й минуте Кими Мерк оставил сборную Кыргызстан вдевятером. На 84-й минуте Фейсал Аль-Гамди упрочил преимущество саудитов.

Также из группы F сегодня играли:

Оман – Таиланд– 0:0.

Завтра, 22 января, начнутся матчи 3-го тура группового этапа Кубка Азии, в которых сыграют команды по группе А: Таджикистан– Ливан и Катар – Китай.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.