Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Кыргызстана вдевятером проиграла Саудовской Аравии в Кубке Азии

Сборная Кыргызстана вдевятером проиграла Саудовской Аравии в Кубке Азии
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 января, в рамках матча 2-го тура группового этапа Кубка Азии встречались сборные Кыргызстана и Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу саудитов.

На девятой минуте Айзар Акматов получил красную карточку и покинул поле. Уже на 35-й минуте Мохаммед Канно вывел национальную команду Саудовской Аравии вперёд. На 52-й минуте Кими Мерк оставил сборную Кыргызстан вдевятером. На 84-й минуте Фейсал Аль-Гамди упрочил преимущество саудитов.

Также из группы F сегодня играли:

Оман – Таиланд– 0:0.

Кубок Азии . Группа F. 2-й тур
21 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Киргизия
Окончен
0 : 2
Саудовская Аравия
0:1 Канно – 35'     0:2 Аль-Гамди – 84'    
Удаления: Акматов – 9', Мерк – 52' / нет
Кубок Азии . Группа F. 2-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оман
Окончен
0 : 0
Таиланд

Завтра, 22 января, начнутся матчи 3-го тура группового этапа Кубка Азии, в которых сыграют команды по группе А: Таджикистан– Ливан и Катар – Китай.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Календарь Кубка Азии
Турнирная таблица Кубка Азии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android