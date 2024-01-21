Зелимхан Бакаев оценил разгромную победу «Зенита» в матче с самаркандским «Динамо»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев, в данный момент выступающий на правах аренды за эмиратскую «Аль-Вахду», прокомментировал разгромную победу сине-бело-голубых в сегодняшнем товарищеском матче с самаркандским «Динамо» (5:1).

«Успел только ко второму тайму, потому что немного задержался. Мне понравилось, как играл и комбинировал «Зенит» во втором тайме. Хотя я знаю, что у команды сейчас серьезные нагрузки на сборах. Это хороший знак. Надеюсь, команда будет ещё лучше играть», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Напомним, в товарищеском матче голами за сине-бело-голубых голами отметились Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Педро. При этом «Зенит» на зимних сборах встретится ещё с «Чонбук Хёндэ Моторс» (24 января), «Уралом» (27 января), «Аль-Фатехом» (28 января), «Аль-Духаилем» (5 февраля), «Шанхаем Шэньхуа» (8 февраля) и «Сантосом» (13 февраля).