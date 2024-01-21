Тренер «Зенита» Семак прокомментировал разгромную победу в матче с самаркандским «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче с самаркандским «Динамо» (5:1).

«Первая наша игра на этих тренировочных сборах. Какие-то моменты понравились, какие-то — нет, но нам нужно было почувствовать игровой тонус. Мы смотрим на тех ребят, которых ждём для реальной конкуренции за место в стартовом составе. Будем смотреть и давать возможность всем играть. Для первого матча есть неплохие моменты, но есть и моменты для анализа.

Мы смотрим за качеством, смотрим за интенсивностью, на то, насколько правильно мы действуем. У нас будет возможность встраивать в нашу игру новичков и смотреть, насколько и сколько мы можем играть интенсивно. Это самое главное — то, на что мы обращаем внимание в таких матчах», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

В товарищеском матче голами за сине-бело-голубых отметились Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Педро. При этом «Зенит» на зимних сборах ещё встретится с «Чонбук Хёндэ Моторс» (24 января), «Уралом» (27 января), «Аль-Фатехом» (28 января), «Аль-Духаилем» (5 февраля), «Шанхаем Шэньхуа» (8 февраля) и «Сантосом» (13 февраля).