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«Пришло время сажать расистов в тюрьму». Винисиус поддержал Меньяна

«Пришло время сажать расистов в тюрьму». Винисиус поддержал Меньяна
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Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поддержал вратаря итальянского «Милана» Мика Меньяна.

«Просто разговоры ничего не изменят. Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно за то, кто они есть. Я благодарю тех, кто действительно поддерживает нашу борьбу, и сожалею о тех, кто выступает только с пустыми словами, чтобы завоевать симпатии прессы. Всегда с тобой, Меньян», — написал Винисиус в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, вратарь «Милана» Меньян пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие от болельщиков «Удинезе» в матче 21-го тура Серии А (3:2). Игрок отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

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