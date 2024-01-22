«Пришло время сажать расистов в тюрьму». Винисиус поддержал Меньяна

Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поддержал вратаря итальянского «Милана» Мика Меньяна.

«Просто разговоры ничего не изменят. Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно за то, кто они есть. Я благодарю тех, кто действительно поддерживает нашу борьбу, и сожалею о тех, кто выступает только с пустыми словами, чтобы завоевать симпатии прессы. Всегда с тобой, Меньян», — написал Винисиус в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, вратарь «Милана» Меньян пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие от болельщиков «Удинезе» в матче 21-го тура Серии А (3:2). Игрок отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.