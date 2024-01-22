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«Ренн» обыграл «Марсель» в Кубке Франции, Жиго не реализовал послематчевый пенальти

«Ренн» обыграл «Марсель» в Кубке Франции, Жиго не реализовал послематчевый пенальти
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции между «Ренном» и «Марселем». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Пиньяром. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:05 по московскому времени. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Ренн» оказался сильнее «Марселя» — 9:8.

В составе победителей голом отметился французский нападающий Мартен Терье. У «Марселя» отличился полузащитник Жордан Верету.

В серии послематчевых пенальти свою попытку не реализовал экс-защитник московского «Спартака», ныне выступающий за «Марсель», Самюэль Жиго.

В 1/8 финала Кубка Франции «Ренн» сыграет с «Сошо».

Кубок Франции . 1/16 финала
21 января 2024, воскресенье. 23:05 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 1
9 : 8
Марсель
Марсель
0:1 Верету – 29'     1:1 Терье – 53'    

Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции:

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