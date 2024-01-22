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«Реал» достиг принципиального соглашения по переходу Мбаппе

«Реал» достиг принципиального соглашения по переходу Мбаппе
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Переговоры между «Реалом» и представителями нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе привели к принципиальному соглашению, сообщает Sports Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, прежде чем окончательно всё подтвердить, Мбаппе хочет услышать аргументы «ПСЖ».
Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет удержать Мбаппе в клубе и предложил ему четырёхлетний контракт на € 400 млн.

Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом действует до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего оценивается в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 28 голов и 6 результативных передач.

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