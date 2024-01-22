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Кубок африканских наций, 22 января: расписание игрового дня

Кубок африканских наций, 22 января: расписание игрового дня
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Сегодня, 22 января, состоится четыре матча в рамках 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием предстоящего игрового дня.

22 января, расписание игрового дня

Группа А:

Экваториальная Гвинея — Кот-д'Ивуар — 20:00 мск;

Гвинея-Бисау — Нигерия — 20:00 мск.

Группа В:

Кабо-Верде — Египет — 23:00 мск;

Мозамбик — Гана — 23:00 мск.

Напомним, вчера, 21 января, было сыграно три матча. Сборная Марокко сыграла вничью с ДР Конго (1:1), Замбия и Танзания также не смогли выявить победителя (1:1), а ЮАР разгромила Намибию со счётом 4:0.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

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