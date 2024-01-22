Дарвин Нуньес первым из игроков АПЛ забил 10 голов и отдал 10 ассистов в текущем сезоне

Вчера, 21 января, нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес оформил дубль в ворота «Борнмута» и стал первым игроком из английской Премьер-лиги, который смог забить 10 голов и отдать 10 результативных передач во всех турнирах нынешнего сезона. Об этом сообщает Squawka в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Нуньес сыграл во всех турнирах за «Ливерпуль» в 31 матче. Уругвайцу требуется в среднем 88 минут на результативное действие.

24-летний уругвайский форвард перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» летом 2022 года за € 80 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Напомним, накануне «Ливерпуль» обыграл «Борнмут» в матче 21-го тура АПЛ со счётом 4:0. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.