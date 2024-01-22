Экс-голкипер «Зенита» Иван порвал крестообразные связки в дебюте за «Интернасьонал»

Бывший вратарь санкт-петербургского «Зенита» Иван Куарежма порвал крестообразные связки колена в дебютном матче за бразильский «Интернасьонал», сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Футболист был заменён в перерыве матча чемпионата Риу-Гранди-ду-Сул с «Авенидой». Встреча закончилась минимальной победой «Интера». Единственный гол на счету бывшего футболиста «Краснодара» Вандерсона.

Отметим, что в этом же матче за клуб дебютировал защитник Роберт Ренан, права на которого принадлежат «Зениту».

Иван выступал за санкт-петербургский «Зенит» с июля 2022-го по январь 2023 года на правах аренды. За этот период 26-летний голкипер провёл за команду четыре матча (360 минут), два из которых сыграл «на ноль», а в двух других пропустил два мяча. Вместе с сине-бело-голубыми Иван является чемпионом России сезона-2022/2023.

После выступления в российском клубе голкипер был отправлен в аренду в «Васко да Гама» до конца сезона-2023. Там Иван сыграл семь матчей (630 минут) и пропустил семь мячей.