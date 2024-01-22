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Промес отправится на сборы «Спартака» в ОАЭ, несмотря на риск экстрадиции

Промес отправится на сборы «Спартака» в ОАЭ, несмотря на риск экстрадиции
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес отправится на зимние сборы в ОАЭ, несмотря на слухи о его возможной экстрадиции из-за уголовных дел в Нидерландах, информирует «РИА Новости Спорт».

Согласно сведениям источника, нидерландский футболист находится вместе со «Спартаком» в аэропорту Шереметьево, откуда команда вылетит на сборы в ОАЭ.

Напомним, Квинси Промес в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Сообщалось, что Квинси стал резидентом ОАЭ и сможет поехать на сбор команды. Однако потом возникли слухи о риске экстрадиции футболиста, ведь у него есть несколько уголовных дел на родине — в Нидерландах.

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