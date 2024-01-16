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«Правосудие — не быстрая тема». Спортивный юрист — о деле игрока «Спартака» Промеса

«Правосудие — не быстрая тема». Спортивный юрист — о деле игрока «Спартака» Промеса
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Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался об уголовном деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Нидерландах.

«Что могло измениться, что Промес стал чувствовать себя безопаснее за пределами России? Во-первых, насколько я понимаю, нет никакого приговора, вступившего в законную силу, он обжалуется. Правосудие – не быстрая тема, может продолжаться несколько лет. Я думаю, что он не выезжает из России туда к себе (в Нидерланды. – Прим. «Чемпионата»).

Поможет ли Промесу Emirates ID, если Нидерланды попросят у ОАЭ его выдать? Поможет открыть ему счёт в банке», — сказал Прокопец в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Промес в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Сообщалось, что Квинси стал резидентом ОАЭ и сможет поехать на сбор команды.

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