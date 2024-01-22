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Дуглас Коста отказался от перехода в «Самсунспор» после просмотра матча с «Фенербахче»

Дуглас Коста отказался от перехода в «Самсунспор» после просмотра матча с «Фенербахче»
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Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста отменил подписание контракта с турецким клубом «Самсунспор» после просмотра матча 21-го тура чемпионата страны с «Фенербахче». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Мне нужно около 20–25 дней, чтобы вернуться на поле в полном объёме. Предположим, что я буду на 100% готов в марте. Давайте не будем менять страну ради футбола на два месяца. «Самсунспору» нужен готовый игрок», — приводит слова Косты журналист Ягыз Сабинсоглу в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, последним клубом 33-летнего бразильца был американский «Лос-Анджелес Гэлэкси». С 24 октября футболист находится без клуба. За свою карьеру Коста также успел поиграть за «Гремио», «Шахтёр», «Баварию», и «Ювентус».

После 21 сыгранного тура в активе «Фенербахче» 54 очка. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, опережая «Галатасарай» по дополнительным показателям. «Самсунспор» набрал 22 очка и расположился на 15-м месте.

Таблица турецкой Суперлиги
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