«Лукавит». Сухина — о Карасёве, который заявил, что не рассчитывает на еврокубки

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина отреагировал на высказывания известного арбитра Сергея Карасёва, который давал понять, что уже не рассчитывает на назначения на международные матчи. По мнению Сухины, Карасёв лукавит и имеет все шансы на международные назначения.

«Карасёв говорил, что уже и не рассчитывает на назначения на международные матчи? Лукавит. Он хорошо провёл Евро-2020, его ждали на ЧМ-2022. Поэтому в списках и остаётся, всё ещё получает приглашения на семинары. Нам говорят, что судей не отстранили, а просто не дают назначений. Хотя по факту и так и так получается ноль», — рассказал Станислав Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.