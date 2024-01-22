Ловчев — о возможной отставке Абаскаля: это руководство «Спартака» терпеливее прежнего

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. По мнению эксперта, испанцу дадут доработать нынешний сезон, так как действующее руководство клуба терпеливее прежнего. Также Ловчев отреагировал на слова гендиректора «Спартака» Олега Малышева о том, что клуб всегда должен иметь план Б в плане тренерской кандидатуры.

«Мое мнение — ему дают доработать сезон точно, всё зависит именно от результата. Проблема не в каких-то внефутбольных факторах, а в игре команды и в самом Абаскале. Думаю, что зимой ему могут купить усиление. У него есть все условия для того, чтобы дать результат.

По поводу заявления Олега Малышева о плане Б. По-моему, это логично — в том смысле, что у клуба всегда есть варианты на случай перемен на посту главного тренера. Логично, что клуб всегда находится в поиске, ищет лучшие варианты. Клуб уже достаточно сказал слов в поддержку Абаскаля, чтобы не сказать простые и банальные слова, которые естественны, — план Б есть на все случаи жизни. Более того, я скажу, что это руководство клуба гораздо терпеливее прежнего, доверия более чем достаточно», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее в СМИ возникли слухи о возможной отставке Абаскаля и его назначении в испанский «Кадис». Тем не менее сам испанский тренер заявил, что остаётся в «Спартаке».