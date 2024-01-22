Фердинанд: «Юнайтед» купил Роналду из-за разочарования от сорвавшегося перехода Роналдиньо

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что португальский форвард Криштиану Роналду мог не перейти в английский клуб в 2003 году, если бы манкунианцам удалось подписать Роналдиньо из «ПСЖ».

«На самом деле нам повезло, что мы подписали Роналду, потому что это было лишь разочарование от того, что мы не подписали Роналдиньо тем летом. Мы пытались подписать Роналдиньо, а он решил уйти из «ПСЖ» и перешёл в «Барселону». Помню, тренер был опустошён», — сказал Фердинанд в эфире You-Tube канала The Obi One Podcast.

Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

После своего возвращения в стан «красных дьяволов» в 2021 году португальский футболист принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами. В январе 2023 года Роналду присоединился к «Аль-Насру».