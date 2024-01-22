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Бывший судья РПЛ Сухина выделил самых перспективных молодых арбитров в России

Бывший судья РПЛ Сухина выделил самых перспективных молодых арбитров в России
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина назвал самых перспективных молодых арбитров в России.

«А кого вообще считать молодым? Левников уже не то чтобы начинающий. Он недалеко от топ-3. В этом сезоне достаточно стабильно идёт. Софьян не так давно дебютировал – вот он тоже спокойный. Иногда даже кажется, что ему неинтересно, засыпает. Есть ещё Цыганок. Помню его по временам, когда работал в департаменте. Мы настояли, чтобы он из Владивостока прилетел на турнир в Сочи. Объяснили, что надо потратить деньги на его перелёт. Какое-то время у него ушло на адаптацию, но в целом судья интересный – по общению, по знаниям, по интеллекту», — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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