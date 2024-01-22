Бывший начальник «Локо» рассказал, как ходил в судейскую перед матчем Лиги чемпионов

Бывший начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина рассказал, как ходил в судейскую комнату перед матчем Лиги чемпионов.

«Вот вам пример, который случился вообще на уровне Лиги чемпионов. Матч «Локомотива» и «Атлетико». Электронный протокол: лист А, лист B, тренеры, персонал… Всё проверил восемь раз и отправил. Перед игрой приносят протокол, а там шесть человек из «Казанки». Их даже в списке из 23 человек нет, а тут они в основе на матч ЛЧ. Я смотрю на это и не понимаю, что происходит. Такое просто невозможно. Смотрю, а с другой стороны бежит человек от «Атлетико» – у него такой же сбой. Мы вдвоём пришли в судейскую, пригласили делегата и инспектора. Вместе с арбитрами разобрались с технической ошибкой. Всё оперативно решили – через 10 минут нам уже раздали корректный протокол. Мне не нужно было идти в судейскую? Стоило сказать Палычу, чтобы выпускал парней из «Казанки»?» — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.