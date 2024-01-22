Бывший судья РПЛ Станислав Сухина рассказал, где хотел бы продолжить работу

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина рассказал, где хотел бы работать. Напомним, после судейской карьеры он был начальником команды «Локомотива», «Велеса» и «Факела».

«Понятно, что я скучаю без работы в футболе. Желание есть, здоровье есть, а там видно будет. Не могу сказать, что моя единственная мечта – работать начальником команды. Да и не сказать, что у меня сегодня куча предложений. Наверное, потому что сейчас идёт сезон, и, может, летом что-то появится. Но это я так думаю – ещё далеко не факт, что так произойдёт. А вообще, мне просто интересна работа в футболе как таковом. Любимым делом можно заниматься 24 часа, но не чувствовать себя усталым. Руководство судейского департамента? Считаю, если приду, то вряд ли что-то испорчу», — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.