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Деку высказался о дебюте защитника Кубарси в основном составе «Барселоны» в 16 лет

Деку высказался о дебюте защитника Кубарси в основном составе «Барселоны» в 16 лет
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Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал дебют Пау Кубарси в стартовом составе каталонцев в матче 21-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (4:2) в возрасте 16 лет. Защитник провёл на поле 81 минуту. Отметим, что сегодня, 22 января, игроку исполнилось 17 лет.

«Кубарси очень хорошо проявил себя в последней игре в Кубке с «Унионистасом». Мы прекрасно знаем его по детскому футболу. Мы будем осторожны, потому что у него есть будущее, но сейчас его очередь играть», — приводит слова Деку Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 17-летний Кубарси дебютировал за основной состав «Барселоны» в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Унионистасом» (3:1), выйдя на замену в перерыве матча. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1,5 млн.

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