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Спортдиректор «Барселоны» Деку: мы не думаем о продаже Араухо

Спортдиректор «Барселоны» Деку: мы не думаем о продаже Араухо
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Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал слухи о возможной продаже уругвайского защитника клуба Рональда Араухо.

«Он один из ключевых игроков «Барселоны» в настоящем и будущем. Мы не думаем о его продаже, мы хотим, чтобы он был счастлив, и он демонстрирует это на ежедневной основе. Здесь не о чем говорить. Главное, что он здесь сердцем и с голодом», — приводит слова Деку Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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