Сухина: я бы не хотел увидеть, что играет или судит кто-то сомнительной ориентации

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина высказался о тенденции к излишней толерантности в современном футболе.

«Футбол так развивается, что в этой профессии появляются женщины. Может быть, дальше в футбольной команде будет просто 11 человек. Допустим, выйдут восемь мужчин и три девушки. Ну и хорошо. Если есть девушки-судьи, то почему не может быть смешанных команд? Если какая-то футболистка сильнее мужчин, то почему её нельзя заявить? Напрягает только то, что кто-то на планете считает, будто существует больше, чем два пола. Я бы не хотел увидеть, что играет или судит кто-то сомнительной ориентации», — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.