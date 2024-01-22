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«Достаточно гуманно». Сухина — о том, почему в РПЛ ещё не было судей из Саудовской Аравии

«Достаточно гуманно». Сухина — о том, почему в РПЛ ещё не было судей из Саудовской Аравии
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина высказался о том, что арбитры из Саудовской Аравии всё ещё не судили в матчах чемпионата России, хотя соглашение о сотрудничестве уже было достигнуто. По мнению Сухины, не приглашать саудовских судей на матчи в зимнее время — это правильное и гуманное решение.

«Достаточно гуманно, что мы не приглашаем судей из Саудовской Аравии на матчи в декабре. Так можно и потерять кого-то из обоймы. Весной потеплеет – приедут, наверное. А вообще я не считаю, что это какая-то фундаментальная вещь. Взаимодействие по многим программам, плюс обмен судьями. Понятно, что именно за счёт судей контакт не наладить», — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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