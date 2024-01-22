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Станислав Сухина: в ближайшие 10 лет увидим, как девушка судит матч РПЛ

Станислав Сухина: в ближайшие 10 лет увидим, как девушка судит матч РПЛ
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина считает, что в ближайшие годы на матч РПЛ в качестве главного арбитра будет назначена девушка.

«Давайте сначала смотреть, как работает арбитр, а потом уже обращать внимание на пол. Нет такого, что мы резко проснулись, а вокруг девушки судят. Мы же видим, что они потихоньку появляются. Кто-то даже уже в Лиге чемпионов поработала. Речь идёт о единичных случаях. Кто-то потянет нагрузку, кто-то нет. Если человек справляется, то какие вопросы? Точно так же с возрастом. Понятно, что в 50 лет единицы могут судить, но если Безбородов успевает и сдаёт нормативы, то почему бы и нет? Увидим ли мы в ближайшие 10 лет, как девушка судит матч РПЛ? Конечно», — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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