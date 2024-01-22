Винисиус: я мог бы остаться в «Реале» навсегда, но клуб моей жизни — «Фламенго»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус назвал «Фламенго» клубом своей жизни.

«Думаю, я мог бы провести всю карьеру в «Реале», но клуб моей жизни — «Фламенго». Я обещал отцу, что однажды вернусь туда. И я должен сдержать это обещание», — приводит слова Винисиуса издание Mirror.

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По состоянию на сегодняшний день «Реал» Мадрид занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 очко. Лидирует «Жирона», которая провела на один матч больше. Винисиус в этом сезоне провёл 12 матчей в рамках чемпионата Испании, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Винисиуса в € 150 млн.