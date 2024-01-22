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«Великий гол». Вингер «Реала» Винисиус — о своём забитом плечом мяче

«Великий гол». Вингер «Реала» Винисиус — о своём забитом плечом мяче
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Футболист мадридского «Реала» Винисиус назвал великим свой гол, забитый плечом в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Альмерией».

«Великий гол! Так он делает на пляже Копакабана», — написал Винисиус в социальных сетях.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, в состоявшемся накануне, 21 января, матче бразилец забил второй гол «сливочных». «Реал» одержал победу со счётом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. По состоянию на сегодняшний день подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 51 очко. Лидирует «Жирона», которая провела на один матч больше. Винисиус в этом сезоне провёл 12 матчей в рамках чемпионата Испании, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

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