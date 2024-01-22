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Первый тренер Коваленко считает, что полузащитнику нужно уходить из «Зенита»

Первый тренер Коваленко считает, что полузащитнику нужно уходить из «Зенита»
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Сергей Первушин, который является первым тренером игрока «Зенита» Александра Коваленко, заявил, что футболисту надо уходить из стана сине-бело-голубых.

«Думаю, надо что-то менять и пробовать в других клубах. Но надо понять, стоит ли ехать в «Спартак», «Динамо» или «Локомотив». Может, нужно поискать клубы другого плана, где будет железное место в составе.

Что касается интереса «Сочи», то этот вариант был бы более интересным. Тем более Нобоа не тренируется с командой, поэтому освобождается место. Понятно, в психологическом плане сложно идти в команду, которая внизу таблицы, но ради игрового времени можно пойти на это», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов заявил, что Коваленко может перейти в «Сочи».

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