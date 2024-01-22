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Стал известен состав «Локомотива» на футбольный Кубок Легенд — 2024

Стал известен состав «Локомотива» на футбольный Кубок Легенд — 2024
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Московский «Локомотив» поделился информацией о составе команды, которая будет участвовать в Кубке Легенд — 2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В состав команды легенд железнодорожников вошли: Алексей Поляков (вратарь), Дмитрий Сенников, Ведран Чорлука, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Альберт Саркисян, Алексей Косолапов, Нарвик Сирхаев, Руслан Пименов, Максим Бузникин, Евгений Зиновьев. Главным тренером команды станет Сергей Овчинников.

Напомним, Кубок легенд пройдёт в московском «Мегаспорте» 10–11 февраля. Участие в турнире примут сборная мира и команды легенд «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Зенита». Впервые Кубок легенд прошёл в 2009 году. Сборная России выиграла 14 турниров, ещё один раз победителем стала сборная звёзд, в финале обыгравшая российскую команду.

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