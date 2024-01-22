Кристиан Нобоа отреагировал на слухи об уходе из «Сочи»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время он покинет клуб.

«Что касается возможного ухода из «Сочи», то сейчас не могу ничего сказать. Как будут новости, я сообщу», — приводит слова Нобоа «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что 38-летний Кристиан Нобоа находится в расположении клуба, но не участвует в тренировочных занятиях, потому что принимает решение по своему будущему. Отмечалось, что у полузащитника есть предложение от «Эмелека».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Нобоа провёл 11 матчей, в которых забил два мяча и оформил одну результативную передачу. Также на его счету три игры и один гол в Фонбет Кубке России.