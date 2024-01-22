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Гвинея-Бисау — Нигерия: «суперорлы» открыли счёт в концовке первого тайма

Гвинея-Бисау — Нигерия: «суперорлы» открыли счёт в концовке первого тайма
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В эти минуты на стадионе «Феликс Уфуэ-Буаньи» в Абиджане (Кот-д'Ивуар) проходит заключительный матч группового раунда Кубка африканских наций, в котором сражаются сборные Гвинеи-Бисау и Нигерии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с марокканцем Бушрой Карбоуби. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч в прямом эфире показывает Okko.

Кубок африканских наций . Группа A. 3-й тур
22 января 2024, понедельник. 20:00 МСК
Гвинея-Бисау
2-й тайм
0 : 1
Нигерия
0:1 Сангант – 36'    

Нигерийцы вышли вперёд лишь на 37-й минуте встречи. «Суперорлам» помог автогол защитника Опа Санганта — 1:0.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в марте 2023 года в отборе на Кубок африканских наций. Тогда команды обменялись гостевыми победами со счётом 1:0.

Наивысшим достижением Нигерии на Кубке Африки является чемпионство. «Суперорлам» удавалось выиграть первенство континента в 1980, 1994, и 2013 годах. Гвинея-Бисау, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.

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