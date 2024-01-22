Гвинея-Бисау — Нигерия: «суперорлы» открыли счёт в концовке первого тайма

В эти минуты на стадионе «Феликс Уфуэ-Буаньи» в Абиджане (Кот-д'Ивуар) проходит заключительный матч группового раунда Кубка африканских наций, в котором сражаются сборные Гвинеи-Бисау и Нигерии. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с марокканцем Бушрой Карбоуби. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч в прямом эфире показывает Okko.
Нигерийцы вышли вперёд лишь на 37-й минуте встречи. «Суперорлам» помог автогол защитника Опа Санганта — 1:0.
В последний раз сегодняшние соперники встречались в марте 2023 года в отборе на Кубок африканских наций. Тогда команды обменялись гостевыми победами со счётом 1:0.
Наивысшим достижением Нигерии на Кубке Африки является чемпионство. «Суперорлам» удавалось выиграть первенство континента в 1980, 1994, и 2013 годах. Гвинея-Бисау, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.
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