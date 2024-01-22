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Нигерия обыграла Гвинею-Бисау и вышла в плей-офф Кубка Африки

Нигерия обыграла Гвинею-Бисау и вышла в плей-офф Кубка Африки
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Завершился заключительный матч группы A Кубка африканских наций, в котором сражались сборные Гвинеи-Бисау и Нигерии. Команды играли на стадионе «Феликс Уфуэ-Буаньи» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с марокканцем Бушрой Карбоуби. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч в прямом эфире показывал Okko. Нигерии удалось одержать минимальную победу — 1:0.

Кубок африканских наций . Группа A. 3-й тур
22 января 2024, понедельник. 20:00 МСК
Гвинея-Бисау
Окончен
0 : 1
Нигерия
0:1 Сангант – 36'    

Нигерийцы вышли вперёд лишь на 37-й минуте встречи. «Суперорлам» помог автогол защитника соперника Опа Санганта. Во втором тайме командам не удалось отметиться забитыми мячами. Матч так и завершился — 1:0 в пользу сборной Нигерии.

Таким образом, нигерийцы вышли в плей-офф турнира, заняв второе место в своём квартете. Группу А сенсационно выиграла сборная Экваториальной Гвинеи.

Напомним, наивысшим достижением Нигерии на Кубке Африки является чемпионство. «Суперорлам» удавалось выиграть первенство континента в 1980, 1994, и 2013 годах.

Турнирная сетка Кубка Африки - 2024
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