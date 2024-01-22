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«Шахтёр» планирует приобрести лидера загребского «Динамо»

«Шахтёр» планирует приобрести лидера загребского «Динамо»
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Полузащитник загребского «Динамо» и молодёжной сборной Хорватии Мартин Батурина может стать игроком украинского «Шахтёра». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители «Шахтёра» вступили в переговоры с руководством хорватской команды. 20-летний хавбек является одной из главных целей украинского клуба в январе.

Батурина находится в системе загребского «Динамо» с 2017 года. В текущем сезоне хавбек провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с хорватским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее стало известно о возможном переходе в «Шахтёр» бразильского полузащитника Марлона Гомеса.

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