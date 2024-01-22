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Экваториальная Гвинея — Кот-д'Ивуар: гвинейцы за три минуты забили два гола

Экваториальная Гвинея — Кот-д'Ивуар: гвинейцы за три минуты забили два гола
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Сегодня, 22 января, проходит матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Экваториальной Гвинеи и Кот-д'Ивуара. Команды играют на стадионе в Кот-д'Ивуаре. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

На 42-й минуте Эмилио Нсуэ после передачи Карлоса Акапо открыл счёт. На 45+2-й минуте Ибраим Сангаре сравнял счёт, но гол отменили после просмотра VAR. НА 73-й минуте Пабло Ганет упрочил преимущество, а на 76-й минуте Нсуэ сделал счёт разгромным.

Кубок африканских наций . Группа A. 3-й тур
22 января 2024, понедельник. 20:00 МСК
Экваториальная Гвинея
Окончен
4 : 0
Кот-д'Ивуар
1:0 Нсуэ – 42'     2:0 Ганет – 73'     3:0 Нсуэ – 75'     4:0 Байла – 88'    

На данный момент после двух сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций Кот-д'Ивуар располагается на третьем месте с тремя очками. Экваториальная Гвинея является лидером группы с четырьмя очками.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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