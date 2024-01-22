Экваториальная Гвинея — Кот-д'Ивуар: гвинейцы за три минуты забили два гола

Сегодня, 22 января, проходит матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Экваториальной Гвинеи и Кот-д'Ивуара. Команды играют на стадионе в Кот-д'Ивуаре. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

На 42-й минуте Эмилио Нсуэ после передачи Карлоса Акапо открыл счёт. На 45+2-й минуте Ибраим Сангаре сравнял счёт, но гол отменили после просмотра VAR. НА 73-й минуте Пабло Ганет упрочил преимущество, а на 76-й минуте Нсуэ сделал счёт разгромным.

На данный момент после двух сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций Кот-д'Ивуар располагается на третьем месте с тремя очками. Экваториальная Гвинея является лидером группы с четырьмя очками.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.