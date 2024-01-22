Кот-д'Ивуар разгромно проиграл Экваториальной Гвинее и не попал напрямую в плей-офф КАН

Сегодня, 22 января, проходил матч 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Экваториальной Гвинеи и Кот-д'Ивуара. Команды играли на стадионе в Кот-д'Ивуаре. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гвинейцев.

На 42-й минуте Эмилио Нсуэ после передачи Карлоса Акапо открыл счёт. На 45+2-й минуте Ибраим Сангаре сравнял счёт, но гол отменили после просмотра VAR. НА 73-й минуте Пабло Ганет упрочил преимущество, а на 76-й минуте Нсуэ сделал счёт разгромным. На 88-й минуте Янник Байла поставил точку в этом матче.

На данный момент после трёх сыгранных матчей группового этапа Кубка африканских наций страна-хозяйка турнира Кот-д'Ивуар располагается на третьем месте с тремя очками и может выйти в плей-офф благодаря рейтингу команд, занявших третью строчку. Экваториальная Гвинея является лидером группы с семью очками и вышла в плей-офф напрямую.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.