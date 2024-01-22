Экс-гендир «Спартака» Мележиков рассказал, что его смутило в трансферах Дуарте и Тавареша

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как проходили переговоры по трансферу Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в стан красно-белых.

«Впрямую агент Абаскаля мне никого не предлагал. Абаскаль сам тоже никого не инициировал, он больше оценивал тех, кого несёт ему спортивный блок.

Что касается Дуарте и Тавареша, меня смутило, что интересы двух разных игроков представляет одна агентская группа. Ничего плохого в этом не вижу, если бы игроки были бы клиентами этой группы. Как мне сообщили, сами футболисты не знали своих агентов, не знали тех, кто пришёл на подписание, а там пришло человек 7-10.

Они прилетели на сборы, а Дуарте был вообще без денег. Что за агенты отправляют своего клиента на сборы без денег? У него не было ни наличности, ни карточки, работающей в России. В офисе в Москве они подписали контракт вместе с Эшуортом, а потом Пол привёз их в Дубай. Ещё от этой группы был Медина», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 20 июня 2023 года «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года.