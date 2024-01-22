«При Федуне такого не было». Мележиков о деталях нового контракта Абаскаля со «Спартаком»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о деталях нового контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскала, который ему предложили в феврале 2023 года.

«Да, я убедил Абаскаля, чтобы он остался, как только он пришёл. Дальше всё нормализовалось, мы шли на первом-втором месте, в команде была изумительная атмосфера. Абаскаль чувствовал себя раскованно.

Начались разговоры, что нужно удержать Абаскаля, иначе он уйдёт? Такие разговоры действительно велись, даже внутри клуба. Пол Эшуорт считал, что Гильермо нужно поднять зарплату в два раза, напрямую заявлял об этом Абаскалю, пытался меня склонить к этому варианту, обращался к руководству.

На первом этапе Гильермо и его супруга негативно восприняли Эшуорта. Они считали, Пол не подходит на роль спортивного директора. У них не сложились отношения, но Эшуорт благодаря своей настойчивости сточил этот камень.

На что я пошёл, учитывая маленькую зарплату главного тренера, это нормально. К концу года до сборов я пошёл на включение в контракт пунктов о бесплатных перелётах для Гильермо и его членов семьи два раза в год и проживание с определённым лимитом. Да, снимали квартиру, при Федуне такого не было, чтобы клуб платил за жильё. Но в тот раз мы посчитали, что такое нужно сделать, и пошли на это.

На сборах Пол пролоббировал (повышение зарплаты. — Прим. «Чемпионата»). Знал, что он лоббирует это, у меня был разговор с руководством, что я против. Почему был против? Считал, что рано. Срок контракта достаточный, чтобы начали говорить об этом к лету. У меня был контакт с Абаскалем и его супругой, они просили не отвлекать их этим вопросом сейчас, предложив вернуться к нему летом. Я также был против повышения зарплаты в два раза», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года, заменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года по июнь 2023 года.