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Мележиков ответил, «подсидел» ли его Малышев в «Спартаке»

Мележиков ответил, «подсидел» ли его Малышев в «Спартаке»
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, «подсидел» ли его в своё время нынешний генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

«Малышев подсидел меня? Нет. Он не совсем был готов к решению стать генеральным директором, там готовилась иная история. Хотели сделать, условно, систему, президент и вице-президент. Чтобы не городить сложную историю, предложил замену менеджеров (Мележиков сам предложил заменить себя на Малышева. — Прим. «Чемпионата»), сказал, что это будет в интересах клуба. Как мне озвучили, через неделю я ушёл. У меня никаких претензий нет, хорошо отношусь как к Олегу, так и к руководителям», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 20 июня 2023 года «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года.

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