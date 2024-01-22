Евгений Мележиков рассказал, повлиял ли на его уход из «Спартака» Пол Эшуорт

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, повлиял ли на его уход из команды экс спортивный директор Пол Эшуорт.

«Эшуорт причастен к потере моего влияния в клубе? Ушёл я точно не из-за этого (смеётся). Да, я мог остаться (вероятно, речь идёт о структуре «Лукойла». — Прим. «Чемпионата»). Но сейчас речь не про мою работу, про Эшуорта. Точно могу сказать, что за всё время работы с ним у меня не было с ним ни одного конструктивного диалога. Я старался быть лояльным, несмотря на то что его спустили мне сверху. Мне говорили, что подобрали спортивного директора, и обещали попозже поговорить, а поговорить забыли.

О назначении Эшуорта я узнал по факту. Своё мнение высказать не получилось, но в интересах «Спартака» я обязан работать с тем, кто есть. Старался по максимуму выжимать из него, но в первый месяц-два он носился со своими концепциями, где был показан круг его влияния. Когда я предлагал обсудить что-то другое, то деталей не было.

Потом после трансферов Дуарте и Тавареша (Мележиков выразил подозрение, что фирма, контролировавшая переход игроков, находится в хороших отношениях с Эшуортом. — Прим. «Чемпионата») я высказал недоумение руководству. После этого он начал меня сливать? Не скажу, что сливать, но интриги с его стороны начались. Последние месяца два он старался ко мне не заходить, а я его не звал. Понимал, что ничего конструктивного от него не добьюсь, а у меня были другие вопросы.

При этом у него было общение определённое, я понимал, что эту историю стали от меня отстранять, а я старался к ней не пристраняться. На тот момент понимал, что это какая-то игра, когда от генерального директора прячут информацию, боясь, что он её сольёт.

В какой момент понял, что меня больше не будет в клубе? За неделю до ухода. Я сам предложил поменять меня на Малышева на должности генерального директора, они согласились», — сказал Мележиков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».