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Евгений Мележиков рассказал, повлиял ли на его уход из «Спартака» Пол Эшуорт

Евгений Мележиков рассказал, повлиял ли на его уход из «Спартака» Пол Эшуорт
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, повлиял ли на его уход из команды экс спортивный директор Пол Эшуорт.

«Эшуорт причастен к потере моего влияния в клубе? Ушёл я точно не из-за этого (смеётся). Да, я мог остаться (вероятно, речь идёт о структуре «Лукойла». — Прим. «Чемпионата»). Но сейчас речь не про мою работу, про Эшуорта. Точно могу сказать, что за всё время работы с ним у меня не было с ним ни одного конструктивного диалога. Я старался быть лояльным, несмотря на то что его спустили мне сверху. Мне говорили, что подобрали спортивного директора, и обещали попозже поговорить, а поговорить забыли.

О назначении Эшуорта я узнал по факту. Своё мнение высказать не получилось, но в интересах «Спартака» я обязан работать с тем, кто есть. Старался по максимуму выжимать из него, но в первый месяц-два он носился со своими концепциями, где был показан круг его влияния. Когда я предлагал обсудить что-то другое, то деталей не было.

Потом после трансферов Дуарте и Тавареша (Мележиков выразил подозрение, что фирма, контролировавшая переход игроков, находится в хороших отношениях с Эшуортом. — Прим. «Чемпионата») я высказал недоумение руководству. После этого он начал меня сливать? Не скажу, что сливать, но интриги с его стороны начались. Последние месяца два он старался ко мне не заходить, а я его не звал. Понимал, что ничего конструктивного от него не добьюсь, а у меня были другие вопросы.

При этом у него было общение определённое, я понимал, что эту историю стали от меня отстранять, а я старался к ней не пристраняться. На тот момент понимал, что это какая-то игра, когда от генерального директора прячут информацию, боясь, что он её сольёт.

В какой момент понял, что меня больше не будет в клубе? За неделю до ухода. Я сам предложил поменять меня на Малышева на должности генерального директора, они согласились», — сказал Мележиков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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